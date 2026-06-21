Enquanto sonha com a contratação de Arthur, agora ex-Grêmio, o Vasco estuda a possibilidade de negociar Hugo Moura. Frequentemente criticado pela torcida, o volante de 28 anos está em fim de contrato com o clube carioca e interessa a um time do Japão.

As tratativas entre o jogador e a agremiação japonesa estão em andamento e são boas as chances de um desfecho positivo. Para o Cruzmaltino, é uma oportunidade e tanto para fazer dinheiro com o camisa 5, que tem vínculo só até dezembro e pode sair sem custos de transferências a partir de julho.

Já para o atleta, estão em jogo a possibilidade de respirar novos ares e de receber uma valorização salarial. Acontece que a família encontra-se adaptada ao Rio de Janeiro, o que pode pesar a favor de uma permanência. Hugo e sua esposa acabaram de ter o terceiro filho.

Pelo menos em um primeiro momento, a ideia é tentar permanecer. A comissão técnica de Renato Gaúcho considera o volante uma peça importante e não gostaria de perdê-lo neste segundo semestre. Vale lembrar que ele ainda não atingiu o limite de jogos no Brasileirão, o que permite uma transferência no mercado nacional sem problemas.

Créditos: Matheus Lima/Vasco

Vasco entrou em contato com Arthur

Enquanto não define a situação de Hugo Moura, o Vasco da Gama segue ativo no mercado da bola. Recentemente, a diretoria cruzmaltina entrou em contato com o estafe de Arthur, que deixou o Grêmio e voltou a ficar à disposição da Juventus, da Itália.

Arthur é uma indicação de Portaluppi, que o comandou nos tempos de Grêmio. Mas o alto salário do jogador deve impedir o avanço das negociações. Por ora, os representantes do braisleiro trabalham com a possibilidade de encontrar um time no futebol europeu.

Com isso, o Gigante da Colina deve procurar outras opções no mercado. Uma das prioridades é encontrar um jogador da posição para fortalecer o setor de meio de campo.