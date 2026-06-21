O Brasil reforça sua posição como uma das maiores potências do mundo quando o assunto é animais de estimação. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o país abriga aproximadamente 160 milhões de pets, ocupando a terceira colocação no ranking global, atrás apenas de China e Estados Unidos.

Dentro desse universo, uma categoria se destaca de forma absoluta: os cães sem raça definida (SRD), popularmente conhecidos como vira-latas. Presentes em todas as regiões do país, eles conquistaram espaço nos lares brasileiros e se tornaram símbolo da relação afetiva entre tutores e animais.

O famoso vira-lata caramelo, considerado por muitos um ícone nacional, é apenas uma das inúmeras variações de tamanho, cor e características encontradas entre os SRDs. Essa diversidade contribui para que eles sejam vistos como representantes da identidade canina brasileira.

Levantamento realizado pelo PetCenso aponta que os cães sem raça definida lideram com ampla vantagem a preferência nacional. Atualmente, eles representam cerca de 26% de toda a população de cães domésticos do país. Entre os gatos, a predominância é ainda mais expressiva: aproximadamente 86% dos felinos vivem sem uma raça oficialmente definida.

Enquanto os SRDs dominam o cenário geral, o ranking das raças com pedigree passou por mudanças significativas nos últimos anos. Se em décadas anteriores cães como Poodle e Pastor Alemão figuravam entre os favoritos dos brasileiros, o crescimento das grandes cidades alterou esse panorama.

A verticalização urbana e a popularização dos apartamentos impulsionaram a busca por animais de pequeno porte, mais adaptados a espaços reduzidos. Com isso, raças compactas ganharam destaque e passaram a ocupar as primeiras posições entre os cães de raça mais procurados.

Mesmo diante dessas mudanças de comportamento, os vira-latas continuam soberanos. Além da popularidade, eles também simbolizam a crescente valorização da adoção responsável, prática que vem ganhando força entre os brasileiros e contribuindo para transformar a vida de milhões de animais em todo o país.