Nas últimas horas, o Real Madrid acertou a venda de Nico Paz para o Como, da Itália, por R$ 354 milhões. Enquanto isso, o principal rival do time merengue, o Barcelona, pode embolsar um valor ainda maior com uma eventual saída de Raphinha na janela.

No começo de junho, o jornal espanhol Mundo Deportivo noticiou que Al Hilal e Al Nassr estariam dispostos a tentar tirar o brasileiro do Camp Nou. Os clubes sauditas, que contam com o apoio do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), estariam dispostos a desembolsar cerca de R$ 510 milhões.

Além da elevada quantia para adquirir os direitos econômicos do meia-atacante, os sauditas também estariam estudando um salário quatro vezes superior ao que ele recebe atualmente para convencê-lo da mudança de ares. Aliás, o interesse do país na contratação do camisa 11 blaugrana é antigo.

Rumores parecidos vieram à tona no ano passado. Agora, o interesse ressurge em meio a polêmica envolvendo o atleta e seus representantes. Raphinha estaria passando por um momento delicado financeiramente e uma transferência para o futebol saudita seria a solução de seus problemas relacionados a dinheiro.

Créditos: Instagram/Raphinha

Real Madrid fechou a venda de Nico Paz

Quanto ao Real, uma reviravolta aconteceu nas últimas horas e a diretoria madridista fechou a venda de Nico para o Como. Em um primeiro momento, a ideia do clube espanhol era readquirir os direitos do meia-atacante para reintegrá-lo ou então vendê-lo.

Acontece que, segundo o Diario AS, a equipe merengue optou por um novo modelo de negócio. Será feita a venda do jovem de 21 anos por 60 milhões de euros, com uma cláusula de recompra estimada em cerca de 80 milhões de euros.

Com isso, o Real mantém a prioridade em relação ao argentino caso uma outra agremiação tente contratá-lo mais adiante. Era um desejo tanto do Como quanto de Paz uma permanência na Itália. Ele foi um dos destaques do time treinado por Cesc Fábregas na temporada passada e queria seguir para dar andamento em seu desenvolvimento.