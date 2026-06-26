Nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), Senegal e Iraque se enfrentam no Toronto Field, no Canadá, em partida válida pela terceira e última rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a IA prever o que acontecerá no campo de jogo.

De acordo com o Gemini, inteligência artificial do Google, o selecionado africano tem amplo favoritismo no confronto. Dispondo de um elenco melhor e mais talentos individuais, os Leões de Teranga devem tomar a iniciativa desde o pontapé inicial e dominar o duelo.

O Iraque, por sua vez, adotará uma postura mais defensiva, buscando explorar as jogadas de contra-ataque. Por conta da necessidade de Senegal de pontuar, poderá até ser uma partida aberta, com chances para os dois lados. Mas a superioridade africana deve prevalecer com uma boa vitória.

“Placar esperado: Senegal 2 x 0 Iraque. Apesar da baixa de Mendy, Senegal deve conseguir conter os contra-ataques iraquianos e aproveitar a velocidade de seus alas para furar a retranca adversária. É uma partida para os senegaleses buscarem o saldo de gols, então não se surpreenda se eles partirem para cima até o apito final”, aponta a IA.

Créditos: Instagram/Seleção de Senegal

Senegal e Iraque precisam do resultado

O que pode fazer o jogo ser bom, conforme destacado anteriormente, é o fato de as duas seleções necessitarem da vitória. Derrotadas por França e Noruega nas rodadas anteriores, elas chegam precisando ganhar para sonhar com uma vaga no mata-mata, avançando entre os melhores terceiros colocados.

Nesse sentido, a situação de Senegal é melhor, tendo em vista o saldo de três gols negativos. Os iraquianos, por sua vez, possuem seis gols negativos, o que torna a classificação uma missão quase impossível de ser realizada.

No topo da chave, franceses e noruegueses duelam valendo a primeira posição em um dos jogos mais aguardados da fase de grupos do Mundial.