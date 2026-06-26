A última rodada do Grupo I promete fortes emoções na Copa do Mundo de 2026. Noruega e França entram em campo em Boston, com seis pontos cada e disputam diretamente a liderança da chave, nesse duelo que para muitos é o melhor da 3ª rodada do Mundial.

Aproveitando esse grande jogo, perguntamos para a Inteligência Artificial Gemini, quem deve levar a melhor nesse embate de europeus. E a tecnologia atendeu nosso pedido, fez seus “pitacos” e antecipou o placar.

Como chegam as equipes para essa importante partida

Os franceses levam vantagem no saldo de gols (+5 contra +4) e, por isso, jogam pelo empate para terminar em primeiro. Já a seleção norueguesa precisa vencer para ultrapassar os atuais líderes e confirmar a grande campanha em seu retorno ao Mundial após 28 anos.

A França chega embalada pelo favoritismo e pela força de um elenco repleto de estrelas, que alia experiência e qualidade técnica. Do outro lado, a Noruega vive um dos melhores momentos de sua história recente.

Com Martin Ødegaard comandando a criação das jogadas e Erling Haaland como principal referência ofensiva, os nórdicos apostam em um futebol ofensivo para surpreender os Bleus.

IA ficou no muro e apontou empate no duelo

Segundo o Gemini, a expectativa é de um confronto aberto, com chances para os dois lados. A tendência é que a Noruega pressione desde os primeiros minutos em busca da vitória, enquanto a França utilize sua experiência para controlar a partida e explorar os contra-ataques.

Com dois ataques em grande fase, o duelo tem tudo para ser um dos mais emocionantes desta primeira fase da Copa. O palpite é de um empate por 2 a 2, resultado que manteria a França na liderança do Grupo I pelo saldo de gols.

Ainda de acordo com a IA, mesmo sem terminar na primeira colocação, a Noruega sairia fortalecida para o mata-mata, mostrando que pode ser uma das seleções mais perigosas da fase eliminatória do Mundial.