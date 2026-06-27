Atualmente diversos programas estão vigentes para a população brasileira, por isso é sempre importante ficar atento nas últimas notícias. Um cenário que ilustra bem essa situação, envolve o Pé-de-Meia, com uma importante notícia já para este sábado (27)

O abandono escolar no ensino médio da rede pública brasileira caiu para 2,5% em 2025. Essa é uma ótima notícia já que trata-se do menor percentual desde o início da série histórica, em 2007.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), que atribui o resultado, principalmente, aos efeitos do programa Pé-de-Meia, criado para incentivar a permanência dos estudantes na escola.

Créditos: Divulgação/MEC

Comparativo traz os números em queda

Na comparação com 2024, a redução foi de 34%. Já em relação a 2022, a queda chega a 61,5%, demonstrando um avanço significativo no combate à evasão escolar. O Pé-de-Meia oferece incentivos financeiros a estudantes de famílias inscritas no Bolsa Família e no Cadastro Único (CadÚnico), condicionando o benefício à frequência escolar e à continuidade dos estudos.

Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, o programa se consolidou como a principal política pública para reduzir o abandono escolar. De acordo com ele, o Pé-de-Meia lidera um conjunto de ações implementadas nos últimos anos que contribuíram para melhorar os indicadores educacionais do país.

Atualmente, o programa possui custo anual estimado em cerca de R$ 12 bilhões. Após decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), os recursos destinados ao Pé-de-Meia passaram a integrar o orçamento discricionário do Ministério da Educação, garantindo a continuidade da iniciativa voltada aos estudantes da rede pública.