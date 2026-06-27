Milhares de trabalhadores brasileiros podem ter dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/Pasep e nem sabem disso. Na última quinta-feira (25), o governo liberou um novo lote de pagamentos para quem solicitou o ressarcimento até 31 de maio.

Já os pedidos realizados até 30 de junho terão os valores depositados em 27 de julho. Segundo estimativas oficiais, o saldo médio disponível para saque é de cerca de R$ 2,8 mil por pessoa, mas o valor pode variar conforme o histórico de contribuições.

O benefício é destinado a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que tiveram vínculo formal entre 1971 e 1988. Trata-se do antigo fundo PIS/Pasep, que é diferente do abono salarial pago atualmente.

Como saber se existe algum valor disponível

Para saber se há dinheiro disponível, a consulta pode ser feita pela plataforma Repis Cidadão ou pelo aplicativo FGTS. O acesso exige conta gov.br com nível prata ou ouro.

Caso existam valores a receber, o pedido pode ser feito diretamente pelo aplicativo do FGTS ou em uma agência da Caixa Econômica Federal. O beneficiário precisa apresentar apenas um documento de identificação. Já herdeiros podem solicitar o saque mediante apresentação da documentação exigida para comprovar o direito aos recursos.

Créditos: Joédson Alves/Agência Brasil

É importante ficar atento ao prazo. Os valores esquecidos poderão ser resgatados até setembro de 2028. Após essa data, o dinheiro será incorporado definitivamente ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque.

Por isso, quem trabalhou com carteira assinada ou atuou no serviço público entre as décadas de 1970 e 1980 deve verificar quanto antes se tem direito ao ressarcimento.