Para demitir Luis Zubeldía, o Fluminense precisaria desembolsar R$ 15,3 milhões. Um dinheiro para lá de significativo, mas que pode ser quitado com as cifras de uma negociação surpresa que está se desenrolando na Europa e renderá uma bolada ao clube carioca.

Cria das categorias de base do Tricolor das Laranjeiras, Kauã Elias pode deixar o Shakhtar Donetsk na janela de transferências do meio do ano. Destaque do time ucraniano, o centroavante de 20 anos de idade desperta forte interesse de agremiações importantes do Velho Continente, do mais alto nível.

Alguns dos interessados já iniciaram conversas para saber sobre a situação do jovem brasileiro e pretendem avançar nas tratativas nas próximas semanas. O Shakhtar, por sua vez, deseja receber 40 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 236 milhões, para liberá-lo.

Créditos: Instagram/Kauã Elias

Além de ser o formador do jogador, o Flu assegurou 10% de seus direitos econômicos, projetando uma futura valorização e, consequentemente, venda. Caso o martelo seja batido por esse valor, o time tricolor irá embolsar nada menos que R$ 23,5 milhões, o suficiente para bancar a demissão de Zubeldía.

Multa de Zubeldía é astronômica

O contrato firmado entre treinador e clube, em setembro de 2025, contempla uma multa de 3 milhões de dólares, que atualmente equivale a R$ 15,3 milhões. Ou seja, menos do que o Flu tem a receber pela potencial venda de Kauã.

O vínculo do argentino é válido até o fim de 2026, com salário mensal de R$ 1,2 milhão. Mas, tendo em vista a oscilação do time sob o seu comando até aqui, sua permanência nas Laranjeiras até lá é totalmente incerta.

Apesar do bom desempenho no Brasileirão, a equipe faz campanha ruim na Copa Libertadores e a insatisfação da torcida só aumenta, com muitas críticas ao desempenho.