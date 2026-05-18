A possível volta de José Mourinho ao Real Madrid já começa a provocar mudanças importantes nos bastidores do clube espanhol. Antes mesmo do anúncio oficial, o treinador português indicou à diretoria que deseja a chegada de um brasileiro para reforçar o elenco, justamente em um momento de pressão por resultados e reformulação no time merengue.

O nome colocado na mesa foi o de João Gomes, cria do Fluminense e atual volante do Wolves, que atualmente também negocia uma possível transferência para o Atlético de Madrid. Mourinho aprecia o estilo intenso do jogador, além da capacidade de recuperação defensiva e da qualidade para iniciar jogadas no meio-campo.

A situação ganhou ainda mais força porque o atleta é representado por Jorge Mendes, empresário que também trabalha com o renomado treinador. Com isso, o Real Madrid passou a enxergar uma oportunidade de entrar na disputa, até mesmo diante do interesse já avançado do Atlético no atleta brasileiro.

Mourinho aguarda definição sobre retorno

Enquanto o futuro de João Gomes segue indefinido, o Real Madrid ainda trabalha para concluir o retorno de José Mourinho ao comando técnico da equipe. O treinador comentou recentemente que existem conversas acontecendo, embora tenha reforçado que possui contrato com o Benfica e uma proposta de renovação considerada positiva.

Mesmo assim, Mourinho deixou claro que pretende analisar a situação na próxima semana. Nos bastidores, Jorge Mendes mantém contato constante com Florentino Pérez e com integrantes da diretoria merengue, algo que aumentou ainda mais os rumores sobre o retorno do português ao futebol espanhol.

O acerto é tratado como muito provável dentro do clube. A expectativa é que Mourinho substitua Álvaro Arbeloa e assuma o comando da equipe principal após uma temporada marcada por mudanças constantes no banco de reservas do Real Madrid.

Além de Ancelotti, o clube também teve Xabi Alonso e o próprio Arbeloa envolvidos na sequência recente de treinadores. Justamente por isso, a diretoria entende que o momento exige um nome experiente e capaz de reorganizar o elenco rapidamente.

João Gomes vira prioridade no mercado

Com Mourinho cada vez mais próximo do Real Madrid, João Gomes passou a ser visto como uma peça importante para a próxima temporada. O meio-campista agrada pela intensidade dentro de campo e pela capacidade de cumprir funções defensivas sem perder qualidade na saída de bola.

O Real Madrid, no entanto, ainda não tomou qualquer decisão definitiva sobre a contratação do brasileiro. O clube prefere primeiro oficializar a situação do treinador português antes de avançar de maneira concreta nas negociações por reforços.

Mesmo assim, a possibilidade de trabalhar com Mourinho pode pesar para João Gomes. O fato de o Real Madrid ser considerado um destino extremamente atrativo também surge como um fator importante nessa disputa envolvendo o jogador do Wolves.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Reformulação geral

As últimas duas temporadas sem títulos importantes fizeram o alerta crescer dentro do Real Madrid. Florentino Pérez entende que o elenco precisa de mudanças relevantes, principalmente em setores considerados prioritários pela futura comissão técnica.

Além do meio-campo, nomes como Enzo Fernández e Rodri aparecem entre os jogadores observados pelo clube espanhol. A diretoria também avalia reforços para a defesa, incluindo possíveis contratações de zagueiros e laterais-direitos.

Nesse cenário, Mourinho já começou a participar das discussões internas, mesmo antes da confirmação oficial de seu retorno. O treinador quer um elenco mais competitivo e acredita que João Gomes pode ser justamente um dos primeiros passos dessa nova fase no Real Madrid.