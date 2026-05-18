O Programa Voa Brasil foi criado para tornar o transporte aéreo mais acessível aos aposentados do INSS. Com a implementação deste programa, todos os aposentados que estão ativos na base de dados do INSS desde junho de 2024 podem adquirir passagens aéreas por até R$ 200, independentemente da distância da viagem.

O programa é destinado exclusivamente a aposentados do INSS que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Para acessar o serviço, é necessário ter um nível prata ou ouro na conta gov.br.

Isso garante que apenas aqueles que atendem aos critérios estabelecidos possam usufruir das passagens com desconto. O objetivo é fomentar a utilização de poltronas vazias nas aeronaves, promovendo uma melhor eficiência no setor aéreo.

Etapas para a realização do serviço

Para reservar uma passagem, o aposentado deve acessar o sistema do Programa Voa Brasil e fazer login na sua conta do gov.br. Após a autenticação, o beneficiário poderá buscar passagens informando a cidade de origem, destino e datas da viagem.

É possível comprar apenas um trecho, caso desejado. Se não houver voos disponíveis na data selecionada, o sistema oferece a opção de buscar datas próximas.

Após selecionar os voos desejados, o usuário deve revisar as informações e preencher seus dados pessoais antes de confirmar a reserva. É importante que o aposentado conclua a compra em até uma hora após a reserva, realizando o pagamento diretamente no site da companhia aérea escolhida.

Caso o sistema informatizado esteja fora do ar, a Ouvidoria do Ministério de Portos e Aeroportos oferece suporte por meio do Fala.BR ou pelo e-mail disponibilizado. Essa assistência garante que os usuários possam receber ajuda em caso de dificuldades durante o processo de reserva e compra das passagens.