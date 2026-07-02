O Flamengo anunciou uma reformulação em sua equipe de basquete ao confirmar a saída de sete atletas do elenco. Deixam o FlaBasquete os jogadores Gui Deodato, Jhonatan Luz, Shaq Johnson, Kayo Gonçalves, Wesley Castro, Cumming e Doria, encerrando seus ciclos com a camisa rubro-negra.

Em comunicado oficial, o clube agradeceu aos atletas pelos serviços prestados e destacou a importância de cada um nas campanhas recentes da equipe. Durante suas passagens, os jogadores participaram de conquistas relevantes e contribuíram para manter o Flamengo entre as principais forças do basquete nacional.

Enquanto promove mudanças nas quadras, o Rubro-Negro também se movimenta nos bastidores do futebol. A diretoria avalia a necessidade de reforçar o caixa e manter o equilíbrio financeiro ao longo da temporada, o que faz com que negociações de jogadores ganhem prioridade nesta janela de transferências.

A estratégia da cúpula flamenguista é preservar os principais nomes do elenco, especialmente atletas considerados fundamentais pela comissão técnica de Leonardo Jardim. Entre eles está Emerson Royal, tratado como uma peça importante para a sequência da temporada.

Por outro lado, o clube pretende negociar jovens que atualmente possuem poucas oportunidades no time principal. De acordo com informações da ESPN, quatro jogadores aparecem como os principais candidatos a serem vendidos: o lateral-direito Daniel Sales, o zagueiro João Victor, o meia-atacante Lorran e o atacante Wallace Yan. A expectativa é que eventuais negociações garantam um reforço financeiro sem comprometer a base da equipe principal.