Os pagamentos promovidos pela Caixa são sempre motivo de atenção dos beneficiários de alguns programas. Entre eles está o Bolsa Família, e falando sobre o tema, quem recebe o benefício terá um extra confirmado para o mês de julho.

A Caixa Econômica Federal encerrou o calendário de pagamentos da parcela de junho do Bolsa Família com o depósito destinado aos beneficiários que possuem Número de Inscrição Social (NIS) de final 0.

Embora o benefício mínimo permaneça em R$ 600, os pagamentos adicionais elevaram o valor médio recebido pelas famílias para R$ 677,66. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa contemplou, neste mês, cerca de 19,34 milhões de famílias, com investimento total de R$ 13,08 bilhões.

Créditos: Agência Brasil

Benefício que garante o extra de R$ 50

Além da parcela básica, o Bolsa Família conta com benefícios complementares destinados a públicos específicos. O Benefício Variável Familiar Nutriz garante seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês com até seis meses de idade, com o objetivo de contribuir para a alimentação da criança.

O programa também concede um adicional de R$ 50 para gestantes e mulheres que estão amamentando, outro de R$ 50 para cada filho com idade entre 7 e 18 anos e um benefício de R$ 150 por criança de até 6 anos.

O calendário de pagamentos segue o modelo tradicional, com depósitos realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês, conforme o final do NIS. Os beneficiários podem consultar as datas de pagamento, os valores recebidos e a composição das parcelas por meio do aplicativo Caixa Tem.

Pagamento antecipado em municípios afetados por desastres

Neste mês, moradores de 207 municípios distribuídos em oito estados receberam o benefício de forma antecipada, independentemente do final do NIS. Os pagamentos foram liberados em 17 de junho para famílias residentes em cidades afetadas por situações de emergência.

A medida contemplou 124 municípios do Rio Grande do Norte atingidos pela seca, além de localidades no Amazonas (3), Paraíba (31), Paraná (10), Pernambuco (27), Rio de Janeiro (1), Roraima (6) e Sergipe (5).

Segundo o governo federal, a antecipação foi destinada a municípios afetados por estiagens, fortes chuvas ou com populações indígenas em situação de maior vulnerabilidade.