Nos últimos anos o Flamengo se tornou um dos protagonistas do futebol brasileiro em campo e no assunto mercado da bola. Mas, o rubro-negro não se destaca apenas nas compras de grandes craques, as aquisições de joias também chamam atenção. Tanto é, que um jovem do nordeste está prestes a sair do atual clube por um valor de encher os olhos.
O Flamengo deu um passo importante para reforçar seu elenco com uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O clube intensificou as negociações para contratar o volante Zé Lucas, destaque do Sport, e aparece como o principal candidato a fechar o acordo. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.
A diretoria rubro-negra já apresentou uma proposta oficial ao Sport pela compra definitiva do jogador. A expectativa é de que Zé Lucas esteja de saída do clube pernambucano e não volte a atuar com a camisa do Leão.
Apesar do avanço nas conversas, o Flamengo ainda enfrenta concorrência. Clubes do Brasil e do exterior, incluindo equipes do futebol europeu, acompanham a situação e podem tentar atravessar a negociação.
Aos 18 anos, Zé Lucas é considerado uma das grandes revelações da posição. Capitão da Seleção Brasileira Sub-17, ele soma convocações frequentes para as categorias de base e já despertou interesse do Barcelona. Mesmo jovem, é titular absoluto do Sport.
Flamengo volta a negociar a contratação do meia Zé Lucas, do Sport— Venê Casagrande (@venecasagrande) July 16, 2026
Embora tenha só 18 anos, ele atua pelo time principal do Leão desde o início do ano passado, e o Fla quer a contratação para o elenco profissional
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Destaque nas categorias de base
O volante ganhou projeção nacional ao liderar a Seleção Brasileira na conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-17. Na decisão contra a Colômbia, marcou o gol que levou a partida para os pênaltis, vencidos pelo Brasil por 4 a 1.
Revelado pelo Sport, Zé Lucas iniciou sua trajetória no futsal antes de migrar para o futebol de campo, onde atua desde a categoria sub-14. Sua estreia como profissional aconteceu em janeiro de 2025. Para negociações com clubes do exterior, sua multa rescisória está fixada em 50 milhões de euros, cerca de R$ 292,7 milhões.
Números de Zé Lucas
- 57 partidas pelo Sport;
- 13 jogos pela Seleção Brasileira Sub-17;
- 3 partidas pela Seleção Brasileira Sub-20.
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