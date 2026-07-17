Apontado como um dos destaques negativos da eliminação da França na Copa, Michael Olise pode estar de mudança nesta janela de transferências de verão. Um dos principais nomes do Bayern de Munique, o meia-atacante de 24 anos de idade deseja se transferir para o Real Madrid.

De acordo com informações do jornalista francês Santi Aouna, o jogador vê com bons olhos a possibilidade de trocar a Allianz Arena pelo Santiago Bernabéu. Acontece que não será uma missão nada fácil convencer o Gigante da Baviera a liberar uma de suas peças mais importantes.

O clube alemão não deve facilitar nem um pouco a saída do francês. Um negócio só seria possível por uma quantia na casa dos 200 milhões de euros, que na cotação atual equivale a cerca de R$ 1,1 bilhão – seria uma das transferências mais caras da história do futebol.

Em sua campanha de reeleição, o presidente do Real, Florentino Pérez, prometeu um investimento superior a 150 milhões de euros (R$ 875 milhões) para contratar uma superestrela. O time merengue não tem poupado esforços no mercado da bola e já anunciou reforços como Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté e Bernardo Silva.

Créditos: Instagram/Bayern de Munique

Olise deixou a desejar na queda da França

Apontado por muitos como a grande favorita a conquistar o título da Copa do Mundo de 2026, a França sucumbiu, mais uma vez, diante da Espanha. Carrascos dos franceses no ciclo, os espanhóis ganharam o duelo da semifinal por 2 a 0 e, assim, se garantiram na grande decisão do torneio.

Um dos destaques do Mundial e uma esperança dos Azuis, Olise deixou muito a desejar no jogo de eliminação. Com uma atuação apagada, o meia foi completamente ofuscado pelo sistema defensivo espanhol e pouco apresentou de sua magia quando a equipe mais precisava.

O atleta, vale lembrar, já havia decepcionado na eliminação do Bayern na Liga dos Campeões da temporada passada. A imagem que fica do talentoso meia canhoto depois do Mundial é de uma estrela que some nos momentos mais decisivos.