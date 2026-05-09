Todo mundo lembra do lendário gol de Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra, na Copa do Mundo de 2002. Mas o que nem todas as pessoas repararam é que a cobrança de falta primorosa do meia-atacante só aconteceu porque, pouco antes, Edmílson bateu a infração no lugar errado do campo.
Quando Kléberson sofreu a falta perto da lateral, a bola rolou um pouco para o centro do gramado. Com ela parada, Edmílson tentou cobrar rápido e sair jogando, tocando para Ronaldo Fenômeno. O árbitro Felipe Ramos Rizo, porém, parou o lance e ordenou que a falta fosse batida no local certo.
O que aconteceu na sequência todos sabem. No entanto, nada do que vimos se concretizaria caso o juiz mexicano tivesse feito vista grossa e deixado o zagueiro brasileiro sair jogando. A história do Mundial realizado no continente asiático poderia ter sido completamente diferente, inclusive sem o pentacampeonato da Seleção.
Na cobrança, o Gaúcho surpreendeu não só a David Seaman, goleiro inglês, mas a todo mundo que acompanhava a partida. O golaço de cobertura foi determinante para a vitória verde e amarela por 2 a 1, que colocou os comandados de Luiz Felipe Scolari na semifinal da Copa e no caminho do penta.
Ronaldinho Gaúcho quis bater no gol
Até hoje, muitos se questionam se Ronaldinho quis mesmo colocar a bola no gol inglês ou se tudo foi fruto do acaso. Os mais céticos juram que o meia queria cruzar na área e acabou dando sorte com a mudança de trajetória da redonda.
O Bruxo, contudo, garante que a intenção era acertar a meta de Seaman – se era para ela cair exatamente onde caiu, aí já é outra coisa. Com ou sem intenção, fato é que foi um golaço, um dos mais bonitos da história do torneio, e determinante para o título brasileiro.
