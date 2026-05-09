A Copa do Mundo está cada vez mais perto de seu pontapé inicial e, com isso, a expectativa dos apaixonados por futebol aumenta. Pensando na preparação para o torneio, fomos atrás de algumas curiosidades estatísticas: quais as seleções que mais venceram, perderam e empataram na história dos mundiais?

A edição de 2026 será a 23ª da competição mais importante do esporte bretão. Foram disputadas 964 partidas ao longo de quase um século de história. E o selecionado que mais vezes saiu vitorioso de campo foi o brasileiro, o único presente em todas as edições.

Ao todo, a Seleção Brasileira soma 76 vitórias em Copas, recorde que foi estabelecido em 2022, no Catar. O time canarinho deixou para trás a Alemanha, que, depois do êxito em 2014, aqui no território verde e amarelo, acumulou duas quedas na fase de grupos.

Créditos: Divulgação / Fifa

Já a equipe que mais vezes perdeu foi o México. Com 17 participações, os mexicanos foram derrotados em 28 oportunidades. Por fim, o país que mais tem empates na história do certame mais importante do futebol é a Inglaterra, com 22 no total.

Falta pouco mais de 1 mês para a Copa do Mundo

Resta pouco mais de um mês para, finalmente, vermos a bola rolar na Copa. A estreia acontecerá no dia 11 de junho, uma quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Lá, se enfrentarão México e África do Sul.

Pela primeira vez na história, o Mundial será realizado em três países diferentes: México, Estados Unidos e Canadá. Também será a primeira vez que 48 seleções brigarão pela taça mais cobiçada de todo o esporte bretão.

O Brasil está no Grupo C, junto com Escócia, Haiti e Marrocos. Os comandados de Carlo Ancelotti farão a estreia no dia 13 de junho, diante dos marroquinos.