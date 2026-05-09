Depois de Balneário Camboriú se consolidar como a “Dubai brasileira”, Santa Catarina agora quer ter a “nova Dubai brasileira”. Trata-se de Biguaçu, cidade localizada a 15 km de Florianópolis, que desponta como o mais novo polo de crescimento da região.

O município tem se expandido em ritmo acelerado no ramo imobiliário, impulsionado por projetos de grande porte e alto potencial de valorização. Não por acaso, vem sendo apontado pelo mercado como “Balneário Camboriú da Grande Florianópolis”.

Um dos exemplos dos empreendimentos realizados na cidade é o Viva Serenità, da incorporadora Viva Corp, o primeiro condomínio clube de Biguaçu. A estrutura contará com oito torres distribuídas em uma área construída de 38 mil metros quadrados e oferecerá 640 apartamentos à população.

Créditos: Prefeitura de Biguaçu

Pensado para incluir mais de 20 espaços de lazer, o projeto contempla piscinas adulto e infantil, quadras esportivas, academia, playgrounds, espaço gourmet, salões de festas e de jogos, além de áreas voltadas ao público pet. O Valor Geral de Vendas (VGV) é estimado em R$ 210 milhões.

Com as obras iniciando agora em maio, a entrega das unidades está prevista para acontecer no segundo semestre de 2029. Localizado próximo à BR-101, o Viva Serenità tem como diferencial o fácil acesso à capital catarinense, São José e às praias de Governador Celso Ramos.

Planos futuros e expansão regional

De acordo com a presidente da Viva Corp, Cíntia Pereira, a empresa acredita no potencial de Biguaçu e novos projetos estão em estudo e construção na cidade. O objetivo da companhia é manter a combinação de alto padrão construtivo, sustentabilidade e bem-estar nos próximos lançamentos.

A incorporadora também planeja expandir sua área de atuação para outras cidades da Grande Florianópolis, como São José, Palhoça e a própria capital. Os próximos empreendimentos devem seguir o conceito de condomínio clube, com amplas áreas de lazer, arquitetura moderna e soluções inteligentes.