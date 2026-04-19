O governo anunciou o início de um estudo de viabilidade para a construção da Barragem de Castelo, uma obra que visa fortalecer a segurança hídrica e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico em diversas regiões do estado.

O estudo será financiado pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com um investimento total de R$ 21,25 milhões. Atualmente, o processo de licitação para a contratação do estudo está em andamento.

Importância da barragem para a infraestrutura hídrica

A Barragem de Castelo será construída sobre o rio Poti, contribuindo para a ampliação da infraestrutura hídrica no Piauí. Essa região é historicamente afetada pela irregularidade das chuvas, o que torna a obra ainda mais relevante.

Espera-se que, uma vez concluída, a barragem melhore a qualidade de vida da população, fortaleça a economia local e atraia novos investimentos para o estado. A localização da barragem será entre os municípios de Castelo e Juazeiro do Piauí.

Os municípios que se beneficiarão diretamente da Barragem de Castelo incluem Juazeiro do Piauí, Castelo do Piauí, São João da Serra, Alto Longá, Prata do Piauí, Beneditinos, Buriti dos Montes e São Miguel do Tapuio.

A execução da obra ficará a cargo do Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi), que atuará em articulação com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Essa colaboração é fundamental para garantir que a construção atenda às necessidades locais. De acordo com os dados iniciais do projeto, a barragem terá uma capacidade de acumulação de 1,024 bilhão de metros cúbicos de água.

Esse volume será crucial para garantir o abastecimento humano, fornecer suporte à produção agrícola e reduzir os impactos das estiagens na região. A gestão eficiente desse recurso hídrico é essencial para garantir a segurança hídrica e o desenvolvimento sustentável.