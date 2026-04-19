A coxinha, um dos quitutes mais apreciados do Brasil, foi classificada como a 7ª melhor comida de rua da América do Sul segundo o ranking do TasteAtlas. Embora muitos brasileiros considerem a coxinha a melhor opção, a lista revela que pratos de outros países, como o Peru e a Argentina, dominaram as primeiras posições.

O TasteAtlas, uma enciclopédia gastronômica criada em 2018 pelo jornalista Matija Babić, fornece uma visão abrangente sobre a culinária mundial. O ranking de comidas de rua da América do Sul, que inclui 49 pratos, foi construído a partir de 8.147 avaliações, das quais 3.620 foram reconhecidas como legítimas.

Comidas que superaram a coxinha

Seis pratos se destacaram e ficaram à frente da coxinha no ranking. O primeiro lugar foi ocupado pelos anticuchos de coração, um prato típico do Peru, que consiste em espetinhos de coração bovino marinados e grelhados.

Em segundo lugar, as empanadas tucumanas da Argentina, conhecidas por sua massa crocante e recheios variados, conquistaram os avaliadores. As empanadas argentinas, em terceiro lugar, são amplamente reconhecidas e simbolizam a cultura culinária do país.

O anticucho de pescado, outra iguaria peruana, ficou em quarto lugar. Este prato é feito com espetinhos de peixe marinados e grelhados, frequentemente servidos com acompanhamentos. O choclo con queso, um milho com queijo típico do Peru, ocupou o quinto lugar, enquanto o sanduíche de lomo, recheado com carne e diversos ingredientes, fechou o top 6.

A coxinha tem suas raízes em São Paulo, onde surgiu no século 19. A lenda diz que foi criada para agradar o filho da princesa Isabel, que tinha preferência pela coxa de frango. Historicamente, a coxinha se popularizou durante a industrialização paulista, sendo uma alternativa acessível aos cortes tradicionais de frango. Hoje, é um símbolo da culinária brasileira, amplamente consumida em festas e eventos.