Nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), Corinthians e Internacional se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Antes da bola rolar para o duelo decisivo, pedimos para a inteligência artificial antecipar o que poderá acontecer em campo.

Na projeção do Gemini, IA do Google, a tendência é que o Timão, jogando em casa, tente tomar a iniciativa do jogo desde o apito inicial. Com a derrota por 2 a 0 no Beira-Rio, a equipe de Fernando Diniz precisa, no mínimo, devolver a diferença de gols para levar a eliminatória para os pênaltis.

A chave para o time paulista passa pelos pés de Rodrigo Garro. Em meio aos desfalques, o meia argentino precisará assumir a responsabilidade e conduzir os companheiros ao triunfo. Mas o Alvinegro não pode confundir intensidade com afobação e, com isso, acabar se desorganizando.

O Colorado, por sua vez, entrará em campo confortável com a vantagem construída em seus domínios e tentará explorar os contra-ataques. Para a inteligência artificial, o Corinthians levará a melhor e vencerá por 2 a 1, placar insuficiente para ficar com a classificação.

“A tendência é de um Corinthians valente e muito agressivo em casa, conseguindo balançar as redes impulsionado pela torcida. Porém, a vantagem construída em Porto Alegre e a maturidade do Internacional devem permitir ao Colorado achar o gol de alívio no contra-ataque e selar a vaga nas quartas de final em um confronto dramático até o apito final”, aponta o Gemini.

Créditos: Ricardo Duarte

Corinthians x Internacional tem gosto de revanche para os gaúchos

Do lado do Inter, eliminar o rival paulista nas oitavas da Copa do Brasil deste ano tem um gosto especial. Em 2009, o Timão levou a melhor sobre o Colorado na grande decisão do torneio nacional, com Ronaldo Fenômeno em campo, e conquistou o título.

Eliminar o adversário agora, portanto, seria dar o troco de certa maneira. Isso, obviamente, sem considerar outros capítulos da história dessa rivalidade interestadual, uma das maiores do país.