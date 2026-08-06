Ativo nesta janela de transferências, o Fluminense acertou a contratação de um jovem talento mexicano para suas categorias de base. Enquanto isso, o Vasco da Gama monitora o mercado atrás de um centravante e estuda a possibilidade de trazer um paraguaio para o futebol brasileiro.

O mais novo reforço da base tricolor é o zagueiro Badir Flores, de apenas 14 anos. O garoto chega a Xerém após passagem pelo AC River, da MLS Next. A expectativa do clube é promover uma adaptação gradual para que o atleta alcance todo o potencial que possui. Caso tudo caminhe positivamente, ele poderá ser promovido ao profissional no futuro.

Flores é canhoto e joga preferencialmente pelo lado esquerdo da defesa. O mexicano chama atenção pela boa saída, qualidade no passe e tranquilidade para iniciar as jogadas desde trás. Um perfil compatível com o que o futebol atual pede e bastante valorizado pela formação do Flu.

Enquanto isso, o Cruzmaltino segue sua busca por um camisa 9 no mercado. Nesse sentido, o nome da vez em São Januário é o experiente Carlos González, de 33 anos. O paraguaio, que atualmente defende as cores do Independiente del Valle, do Equador, foi oferecido ao clube. A diretoria vascaína analisa a possibilidade de avançar na negociação.

Créditos: Instagram/Carlos Gonzáles

Vasco tem a concorrência do Corinthians

Além do Gigante da Colina, quem também está de olho em González é o Corinthians. O interesse do Timão no veterano é antigo, mas voltou ao horizonte após a lesão de Yuri Alberto, que virou desfalque em um momento importante da temporada.

Mas em uma disputa entre os gigantes, o Alvinegro Paulista leva a pior neste momento, uma vez que enfrenta um transfer ban e não pode registrar novos jogadores. De toda forma, o Vasco também inclui na lista outros atacantes, como o colombiano John Córdoba.

Fato é que Spinelli e Brenner não convenceram e agora o Cruzmaltino corre contra o tempo para encontrar um atacante que solucione a carência da equipe na centroavância.