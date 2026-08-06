Real Madrid e Barcelona possuem uma rivalidade que vai além dos gramados. Agora, a disputa entre os gigantes espanhóis está ligada ao mercado da bola: de olho em reforços para a próxima temporada, os arquirrivais miram as contratações dos mesmos jogadores.

O primeiro deles é Ezzedine Ounahi, do Girona. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o Girona abriu um leilão pelo meio-campista marroquino, que interessa não só aos grandes, mas também a outros times do futebol espanhol, como o Villarreal. Contudo, nenhuma proposta foi apresentada até o momento.

O Ajax teria chegado perto de mechar a contratação do atleta, mas recuou diante de novas exigências da agremiação espanhola e da forte concorrência. Ounahi é um dos principais nomes do plantel do Girona, que, por sua vez, não pretende facilitar sua saída. O objetivo é fechar um negócio vantajoso financeiramente.

Já o outro jogador que interessa a Real e Barça é ninguém menos que Rodri, do Manchester City, craque da última Copa e Bola de Ouro em 2024. Com futuro indefinido na equipe inglesa após rejeitar uma oferta de renovação, o volante estuda a possibilidade de respirar novos ares. PSG e Bayern de Munique também o monitoram.

Créditos: Instagram/Manchester City

Real Madrid está à frente na briga por Rodri

Apesar do desejo de Barça, PSG e Bayern, o Real é quem tem a preferência do meio-campista em caso de saída do City. Já existiria até um acordo salarial entre clube e jogador, segundo especulações recentes. Ele entrou no último ano de contrato, o que pode facilitar a vida do time merengue nas negociações.

Sabendo disso, o Barça deve focar em atender outras necessidades do elenco de Hansi Flick, como a de um atacante para o lugar de Robert Lewandowski. Além do mais, o gasto somado de 110 milhões de euros pagos porAnthony Gordon, Karim Adeyemi e Jesse Bisseck, tornaria muito difícil um alto investimento pelo volante espanhol.