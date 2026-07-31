Alguns aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem receber um valor adicional equivalente a 25% do benefício mensal. O pagamento é destinado a segurados aposentados por incapacidade permanente que dependem da ajuda constante de outra pessoa. A concessão ocorre somente após análise individual do órgão.

O benefício não representa um reajuste aplicado a todos os aposentados. Para ter acesso ao acréscimo, é preciso comprovar que o segurado necessita de assistência permanente para atividades básicas do dia a dia. Entre elas estão alimentação, higiene pessoal, locomoção e outros cuidados indispensáveis.

Quem pode ter direito ao adicional

O INSS exige documentação médica que demonstre a perda de autonomia do aposentado. Além dos laudos e exames apresentados, o segurado passa por perícia para confirmar a necessidade de acompanhamento contínuo. Somente após essa avaliação o pedido pode ser deferido.

Entre as situações que podem justificar a concessão estão cegueira total, paralisia dos membros superiores ou inferiores, perda de diversos dedos das mãos e alterações cognitivas graves. Casos de doenças que exijam supervisão permanente, como Alzheimer, ou condições que mantenham o segurado acamado também podem ser considerados pela Previdência.

Mesmo quem já recebe o valor máximo pago pelo INSS pode ter direito ao adicional de 25%. No entanto, o pagamento possui caráter personalíssimo e é encerrado com o falecimento do beneficiário. Dessa forma, o acréscimo não integra o valor de eventual pensão destinada aos dependentes.

Créditos: Divulgação INSS

Como solicitar o benefício

O requerimento pode ser realizado pelo aplicativo Meu INSS, pelo portal da Previdência ou por meio da Central 135. Durante o processo, o segurado deve apresentar documentos pessoais, laudos médicos recentes, exames e relatórios detalhados sobre sua condição clínica.

Quanto mais completas forem as informações, maiores são as chances de uma análise adequada. Especialistas orientam que os laudos descrevam claramente a necessidade de um cuidador permanente, incluindo diagnóstico, período de tratamento e nível de incapacidade.