Antes do início dos pagamentos de agosto, famílias atendidas pelo Bolsa Família devem acompanhar os canais oficiais para verificar as informações da próxima parcela. A previsão é que os dados comecem a ser disponibilizados a partir de 4 de agosto de 2026. A atualização ocorre de forma gradual e pode aparecer em dias diferentes para cada beneficiário.

Consulta será liberada gradualmente nos canais oficiais

As informações da nova parcela poderão ser consultadas pelo aplicativo Bolsa Família, Caixa Tem e Portal Cidadão da Caixa. O processamento não acontece simultaneamente para todos os beneficiários. Por isso, algumas famílias visualizarão os dados antes de outras.

Caso o benefício ainda não apareça na primeira consulta, a recomendação é aguardar e acessar novamente os canais oficiais posteriormente. A ausência temporária das informações não representa, por si só, bloqueio ou cancelamento do pagamento. O sistema costuma ser atualizado em etapas.

Depois da atualização da folha, será possível conferir o valor previsto para agosto, a data de pagamento e a situação do benefício. Também poderão aparecer avisos sobre pendências cadastrais ou bloqueios. Essas mensagens orientam o responsável familiar sobre eventuais providências necessárias.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Processamento da folha influencia a liberação

Antes de autorizar os depósitos, o Governo Federal realiza a análise das informações registradas no Cadastro Único. São verificados dados como renda, composição familiar e demais critérios exigidos pelo programa. Após essa etapa, os dados seguem para a Caixa Econômica Federal.

Como o processamento é feito em diferentes fases, a consulta pode ser atualizada em horários distintos. Além disso, o aumento no número de acessos pode provocar instabilidades temporárias nos aplicativos. A orientação é utilizar apenas os canais oficiais e evitar páginas desconhecidas.

Os pagamentos de agosto estão programados para começar no dia 18 e seguir até 31 de agosto, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Municípios reconhecidos em situação de emergência ou calamidade pública poderão receber antecipadamente, desde que exista autorização do Governo Federal.