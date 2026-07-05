A Seleção Brasileira segue viva no sonho do Hexa. Os comandados de Carlo Ancelotti se preparam para disputa das oitavas de final da Copa do Mundo, com um elenco recheado de estrelas e altos salários nos mais diversos clubes do futebol mundial.

Mas se você pensa que as altas cifras são uma exclusividade da Europa, está enganado. Por aqui, os grandes jogadores também faturam alto, como é o caso de Lucas Paquetá, personagem de um comparativo que vamos fazer com Bruno Guimarães, que vem atuando na Inglaterra.

Os dez jogadores mais bem remunerados da seleção brasileira convocada para a Copa do Mundo de 2026 somam aproximadamente R$ 858,7 milhões em salários por temporada.

Atualmente no Real Madrid, Vinicius Júnior é o atleta com o maior salário entre os convocados. O atacante recebe cerca de R$ 11,2 milhões por mês, o equivalente a R$ 146,2 milhões por ano.

Na segunda colocação aparece o volante Casemiro, que receberá um novo destino após a Copa do Mundo. Até o fim de seu vínculo com o Manchester United, o brasileiro tinha vencimentos mensais de R$ 9,4 milhões, totalizando R$ 122,6 milhões anuais.

A relação dos dez mais bem pagos reúne jogadores espalhados pelas principais ligas do mundo. Quatro atuam na Premier League (Casemiro, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães e Matheus Cunha), dois defendem clubes da Espanha (Vinicius Júnior e Raphinha), dois jogam na Arábia Saudita (Fabinho e Ibañez), um atua na França (Marquinhos) e outro na Turquia (Ederson).

Falando sobre Bruno Guimarães, o jogador é um dos astros do Newcastle, clube da Premier League, e segundo o portal Capology, recebe um salário mensal na casa de R$ 4,3 milhões, o equivalente a R$ 56,1 milhões. Sem dúvida cifras de encher os olhos e bem superiores aos craques daqui, como Lucas Paquetá, no Flamengo.

Paquetá está longe de Guimarães, mas entre os top 3 do Flamengo

O Flamengo segue entre os clubes com a maior folha salarial do futebol brasileiro em 2026. Graças aos investimentos realizados para manter seus principais jogadores e reforçar o elenco, o Rubro-Negro conta com atletas que recebem vencimentos milionários, refletindo a solidez financeira alcançada nos últimos anos.

No topo da lista está Giorgian De Arrascaeta. Após a renovação contratual entrar em vigor integralmente nesta temporada, o meia uruguaio passou a receber cerca de R$ 2 milhões por mês, considerando salário, direitos de imagem e luvas diluídas. O camisa 14 é, atualmente, o jogador mais bem remunerado do elenco.

Na sequência aparece o próprio Lucas Paquetá, reforço contratado no início de 2026. De volta ao clube que o revelou, o meio-campista também recebe aproximadamente R$ 2 milhões mensais. O investimento evidencia a importância do atleta no planejamento esportivo da diretoria para os próximos anos.

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

Completando o grupo dos maiores salários está Bruno Henrique. Um dos principais ídolos da história recente do Flamengo, o atacante renovou seu contrato e passou a receber cerca de R$ 1,8 milhão por mês, permanecendo entre os jogadores mais valorizados do elenco.

Fica claro que de fato os atletas no futebol brasileiro já faturam cifras de encher os olhos, mas ainda distantes do mercado milionário do futebol europeu. Prova disso é exatamente Paquetá e Guimarães, que recebem valores distantes, com o brasileiro na Premier League faturando mais que o dobro de seu companheiro de Seleção.