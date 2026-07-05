O atacante Hulk, um dos principais nomes do futebol brasileiro, investiu em um imóvel de alto padrão que chama atenção pelo luxo e pela exclusividade. Em 2025, o jogador adquiriu um apartamento de aproximadamente 808 metros quadrados em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, avaliado em cerca de R$ 30 milhões.

O empreendimento escolhido pelo atleta é o edifício Quatro Estações, que ainda está em fase de construção e foi projetado pelo renomado arquiteto Gustavo Penna. O projeto reúne soluções modernas e uma estrutura diferenciada para oferecer conforto e privacidade aos moradores.

Entre os principais destaques do imóvel estão as cinco suítes, uma piscina privativa e um elevador exclusivo para transportar um automóvel até o interior do apartamento, permitindo que o veículo fique estacionado em uma vaga localizada dentro da própria residência.

Além das características do apartamento, o condomínio também oferece uma ampla variedade de espaços voltados ao lazer, ao esporte e ao bem-estar. Os futuros moradores terão acesso a um SPA, academia equipada com tecnologia de última geração, piscinas, quadras esportivas e até mesmo um heliponto, reforçando o conceito de exclusividade.