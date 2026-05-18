A movimentação nos bastidores envolvendo um jogador do São Paulo ganhou novos capítulos nos últimos dias. O atleta passou a despertar atenção da Suíça ao mesmo tempo em que segue monitorado por clubes europeus, entre eles Barcelona e Roma, cenário que aumentou ainda mais a expectativa sobre o futuro da promessa tricolor.

O nome em questão é Nicolas Bosshardt, lateral-esquerdo e meio-campista das categorias de base do São Paulo. Aos 18 anos, ele participou de uma videoconferência com um representante da Federação Suíça de Futebol, justamente em meio ao crescimento do interesse europeu em torno do atleta.

O contato abriu caminho para uma possível convocação da seleção principal da Suíça. Nicolas já tirou passaporte suíço e agora pode até mesmo defender o país em futuras competições internacionais, incluindo a Copa do Mundo de 2026, algo que passou a ser tratado como possibilidade real.

Interesse europeu aumenta pressão sobre o São Paulo

Dentro do São Paulo, o jovem já é tratado como um ativo valorizado para a próxima janela de transferências. O clube acompanha há meses a movimentação de equipes do futebol europeu e entende que o jogador pode render uma negociação importante no futuro próximo.

A Roma aparece como o clube mais atento neste momento. A equipe italiana já demonstrou disposição para apresentar uma proposta de cerca de 6 milhões de euros, valor que vem sendo debatido internamente no clube paulista há algum tempo.

Além da Roma, outros interessados seguem observando o cenário de perto. O Stuttgart mantém relação próxima com o São Paulo e acompanha Nicolas desde um intercâmbio realizado anteriormente entre as partes. Já o Sevilla também realizou monitoramentos recentes do atleta.

O Barcelona, inclusive, esteve entre os clubes que analisaram o desempenho do jovem. O nome de Nicolas chegou ao radar do time espanhol nos últimos meses, embora o interesse tenha diminuído recentemente. Ainda assim, o acompanhamento reforçou a percepção sobre o potencial do jogador.

Clube evita pressa por negociação

Mesmo precisando equilibrar as contas, o São Paulo não pretende acelerar uma venda neste momento. A diretoria entende que Nicolas ainda pode se valorizar mais ao longo da temporada, principalmente caso receba maior sequência dentro do elenco profissional.

Internamente, o valor de 6 milhões de euros não é visto como suficiente para uma saída imediata. O entendimento é que o jogador possui margem de evolução técnica e pode atrair cifras maiores caso consiga ampliar sua participação nos próximos meses.

A concorrência dentro do elenco também influencia diretamente o cenário. Nicolas ainda disputa espaço na posição, no entanto a comissão técnica vê potencial no atleta e pretende seguir oferecendo oportunidades sempre que possível.

Em 2026, o jogador soma cinco partidas pelo sub-20 do São Paulo, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Além disso, ele participou de cinco jogos pelo elenco profissional, sendo quatro pelo Campeonato Paulista e um pelo Brasileirão, diante da Chapecoense.

Créditos: Rubens Chiri/São Paulo

Números reforçam expectativa para o futuro

Na temporada passada, Nicolas teve destaque importante nas categorias de base do São Paulo. Foram 40 jogos disputados pelo sub-20, com participação direta em 21 gols, incluindo 10 bolas na rede e 11 assistências ao longo do período.

O desempenho acabou fortalecendo ainda mais a atenção do mercado europeu. Ao mesmo tempo, a ausência recente em uma convocação da Seleção Brasileira Sub-20, agora comandada por Paulo Victor, também aumentou as especulações sobre uma possível escolha futura pela Suíça.

Enquanto isso, o São Paulo segue analisando cuidadosamente os próximos passos. O clube entende que possui uma promessa valorizada nas mãos e sabe justamente que o interesse vindo da Suíça, da Roma e até do Barcelona pode elevar ainda mais a disputa pelo jogador.