Lamine Yamal, um dos principais destaques da Copa do Mundo de 2026, demonstrou a admiração que tem por Lionel Messi. Aos 19 anos, o atacante espanhol vive grande fase e se consolidou como a principal referência da Espanha na busca pelo segundo título mundial de sua história.

Em entrevista concedida à emissora espanhola TVE, no começo da Copa do Mundo, o jovem talento fez questão de destacar dois nomes que marcaram época no Barcelona: Lionel Messi e Neymar. Yamal ressaltou o respeito que sente pelos dois craques e reconheceu a influência que ambos exerceram sobre sua geração de jogadores.

Apesar da forte identificação com Neymar, o espanhol já havia declarado anteriormente que gostaria de ver o atacante do Santos entre os convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A manifestação chamou atenção na época, principalmente pela relação de admiração que Yamal sempre demonstrou pelo futebol do brasileiro.

Ainda assim, quando o assunto é o maior jogador que viu atuar, Yamal não esconde que Messi ocupa um lugar especial. O camisa 19 da Espanha já afirmou em outras ocasiões que considera o argentino uma referência dentro e fora de campo. O elogio ganha ainda mais destaque após a excelente atuação de Messi na estreia da Argentina no Mundial, quando o camisa 10 brilhou ao marcar três gols e comandar a vitória da equipe. O desempenho reforçou o protagonismo do astro argentino e aumentou a expectativa para um possível confronto entre Argentina e Espanha na grande decisão da competição.