A mansão de Ronaldinho Gaúcho, situada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é um dos imóveis mais impressionantes da região. Com uma área total de 4.250 m², a propriedade está localizada no condomínio Santa Mônica Jardins, conhecido pela sua exclusividade e segurança. Avaliada em mais de R$ 20 milhões, a residência é um exemplo de luxo e funcionalidade.

A mansão foi projetada para proporcionar privacidade e lazer, refletindo o estilo de vida do ex-jogador. Entre as principais características, destaca-se um campo de futebol privativo, duas quadras de tênis e uma academia subterrânea.

Essas instalações permitem que Ronaldinho treine e se divirta sem sair de casa. Além disso, a propriedade conta com duas piscinas: uma interna, ideal para uso diário, e outra externa, destinada a eventos e momentos de lazer ao ar livre.

Créditos: Instagram / @_ronaldinho49

Design e materiais

O projeto arquitetônico da mansão utiliza materiais de alta qualidade, como mármore importado, e conta com uma iluminação planejada que valoriza os ambientes. A disposição das áreas foi pensada para facilitar a circulação e garantir a privacidade dos moradores, mesmo com a grande quantidade de espaços disponíveis.

A piscina externa, por exemplo, é projetada para receber convidados, enquanto a interna oferece conforto em dias comuns. Situada em um dos condomínios mais exclusivos da Barra da Tijuca, a mansão se beneficia de uma localização estratégica.

O acesso rápido às principais avenidas e às praias da região contribui para a valorização da propriedade. A combinação entre a metragem rara, a estrutura esportiva completa e a fama de Ronaldinho Gaúcho faz com que o imóvel mantenha um alto valor no mercado imobiliário.