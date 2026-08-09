Enzo Maresca, técnico do Manchester City, já definiu o substituto de Rodri caso o volante deixe o Etihad Stadium nesta janela de transferências de verão. Para o lugar do Bola de Ouro da Copa de 2026, o italiano gostaria de contar com um velho conhecido seu: Enzo Fernández, do Chelsea.

De acordo com informações do jornal Marca, a saída de Rodrigo pode abrir espaço para a chegada de Fernández ao City. O meio-campista argentino é um pedido especial de Maresca, que trabalhou com ele na jornada passada no Stamford Bridge e sabe muito bem o que ele pode oferecer.

Apesar do argentino ser um dos principais jogadores do plantel, os Blues estão abertos a uma negociação caso chegue uma oferta vantajosa. O próprio atleta, aliás, não esconde o desejo por uma mudança de ares nesta janela de verão. Portanto, essa é uma movimentação que pode acontecer nas próximas semanas.

Tudo, porém, dependerá da definição de Rodri. Depois de anos dedicados ao City sob o comando de Pep Guardiola, o espanhol entende que é o momento de seguir novos rumos na carreira. A dupla Real Madrid e Barcelona se coloca na disputa para tê-lo em seus plantéis em 2026/27.

Créditos: Instagram/Enzo Fernández

Barcelona pode ser o destino de Rodri

Nas últimas semanas, o nome do meio-campista espanhol vinha sendo muito ligado ao Real no noticiário do mercado da bola. As informações davam conta de que o time da capital é quem estaria mais perto de contar com o craque do Mundial deste ano no Santiago Bernabéu.

No entanto, novas informações dão conta de que a recente procura do Barça animou o capitão da Fúria. Agora, o que se tem é uma disputa entre os gigantes espanhóis para ver quem fica com o Bola de Ouro de 2024. Seja qual for o destino, a transferência deve se dar por um valor entre 50 e 60 milhões de euros.