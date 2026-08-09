Ao longo dos últimos anos, o Real Madrid se notabilizou no mercado da bola por ser um grande comprador, mas não um grande vendedor. Ainda mais no que diz respeito às categorias de base, tendo em vista que as revelações não costumam ser o seu forte. Mas esse cenário parece ter mudado e o gigante espanhol transformou sua formação em uma forte fonte de receita.
Segundo informações do jornal espanhol AS, o time da capital arrecadou nada menos que 189 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a cerca de R$ 1,1 bilhão, com a venda de jogadores formados em Valdebebas nesta janela de transferências. Trata-se de um novo recorde na história do clube em uma única janela.
Como existem negociações em andamento, acredita-se que a arrecadação com vendas de direitos de garotos da base ultrapasse os 200 milhões de euros (R$ 1,16 bilhão). A maior parte desse montante veio da transferência de Nico Paz para o Como, que pode chegar a 60 milhões de euros.
Gonzalo García, vendido ao Fulham, rendeu 40 milhões de euros, e Víctor Muñoz, vendido ao Liverpool, mais 20,5 milhões de euros. Além do trio, também entram na lista nomes como Mario Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, César Palacios, Valdepeñas, Fran García, Mario Martín e Fran González.
Real Madrid adotou estratégias em relação aos seus talentos
Dois fatores importantes para o Real obter esses resultados são as políticas de manter percentuais de futuras vendas e cláusulas de recompra em diversos contratos. Essas estratégias têm potencializado os ganhos do clube nos últimos anos com a base.
É de essa e outras fontes, que advém o poderio para investir na reformulação do elenco. Ativo no mercado da bola, o time merengue já acertou as chegadas de Konaté, Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries e Carlo Espí. Além disso, segue em negociações para contratar Yan Diomande e Rodri.
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