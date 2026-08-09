Brusque, localizada no Vale do Itajaí, destaca-se como a cidade mais segura do Brasil no Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2025. O município catarinense registrou a taxa de 1,4 ocorrência para cada grupo de 100 mil habitantes.

Essa marca coloca o território catarinense à frente de grandes centros urbanos brasileiros e demonstra eficiência em indicadores de Desenvolvimento humano. O levantamento, produzido pela plataforma MySide, utiliza dados oficiais do Ministério da Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Tradição tecnológica e qualidade de vida: segurança

A fama de Brusque ultrapassa a segurança pública, sendo reconhecida como o berço da urna eletrônica utilizada em todo o país.

O Desenvolvimento local também reflete no Índice de IDH 0,795, conforme registros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse cenário favorece o acesso a serviços básicos de qualidade, atraindo famílias que buscam estabilidade e infraestrutura urbana planejada em bairros arborizados.

Economia ativa e herança cultural

A força comercial da chamada Rota da Moda, com centros como a FIP e o Stop Shop, atrai compradores durante o ano inteiro. O acesso ao litoral pela Rodovia Antônio Heil é facilitado por essa movimentação, que blinda a economia regional e gera empregos constantes.

A identidade local é preservada pela arquitetura e celebrações como a Fenarreco, que homenageia as tradições dos colonizadores alemães, italianos e poloneses. O calendário festivo e a Gastronomia típica são pontos fortes para quem planeja visitar o município em diferentes épocas do ano.

O sucesso do modelo de gestão em Brusque serve de referência para o planejamento de outros municípios brasileiros de porte similar. A integração entre o setor industrial aquecido e o respeito aos espaços públicos de lazer consolidam a cidade como destino de moradia e investimento.