Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto já têm data para começar. A Caixa Econômica Federal iniciará a liberação dos valores a partir de 18 de agosto, seguindo o calendário escalonado conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Calendário começa em 18 de agosto

Os primeiros depósitos serão destinados às famílias com NIS final 1. Na sequência, os pagamentos ocorrerão em dias úteis até 31 de agosto, quando recebem os beneficiários com NIS terminado em 0.

O cronograma prevê depósitos em 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 de agosto. Os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, internet banking e demais canais disponibilizados pela Caixa.

O programa garante um benefício mínimo de R$ 600 por família. Além desse valor, algumas famílias podem receber parcelas adicionais, conforme a composição familiar informada no Cadastro Único.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Adicionais podem elevar o valor recebido

Entre os complementos previstos está o Benefício Primeira Infância, que acrescenta R$ 150 para cada criança de até 6 anos. Também há um adicional de R$ 50 destinado a gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, além de bebês com até seis meses.

Para participar do programa, a principal regra é possuir renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. O cálculo é realizado pela divisão da renda total da família pelo número de integrantes do domicílio.

Como acessar os pagamentos

Além do critério de renda, os beneficiários devem cumprir algumas exigências. Entre elas estão manter crianças e adolescentes frequentando a escola, acompanhar o pré-natal das gestantes e manter a vacinação em dia.

O dinheiro poderá ser movimentado diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, sem necessidade de comparecer a uma agência bancária. Também é possível utilizar o cartão do Bolsa Família para compras na função débito e realizar saques em caixas eletrônicos, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa.