O Programa Farmácia Popular do Brasil é uma iniciativa do Governo Federal que visa facilitar o acesso a medicamentos essenciais para a saúde da população. Este programa permite que cidadãos retirem medicamentos em farmácias credenciadas, além das Unidades Básicas de Saúde.

A partir de 14 de fevereiro de 2025, todos os medicamentos e insumos disponíveis no programa passaram a ser oferecidos gratuitamente, ampliando o suporte a diversas condições de saúde.

Medicamentos disponíveis

O Programa Farmácia Popular abrange 12 indicações, incluindo medicamentos para hipertensão, diabetes, asma, osteoporose e outras condições de saúde. Além dos medicamentos, o programa também disponibiliza fraldas geriátricas para pessoas com incontinência e absorventes higiênicos para beneficiárias do Programa Dignidade Menstrual.

Essa abrangência é fundamental para atender a um público que frequentemente não possui recursos financeiros suficientes para custear esses itens. Para retirar medicamentos ou fraldas geriátricas, o paciente deve comparecer a um estabelecimento credenciado, apresentando alguns documentos.

No caso das fraldas geriátricas, é necessário ter 60 anos ou mais e apresentar uma prescrição médica que justifique o uso. A Classificação Internacional de Doenças (CID) deve ser incluída no laudo médico, especialmente para pessoas com deficiência.

Para pacientes que não podem se deslocar, o processo de retirada pode ser feito por um representante legal ou procurador. Esse representante deve levar a receita médica válida e um documento de identificação com foto e CPF.

A documentação necessária inclui também comprovações que atestem a relação entre o beneficiário e o representante, garantindo que o processo seja realizado de forma adequada e legal.

O aplicativo Meu SUS Digital é uma ferramenta importante para facilitar o acesso a esses serviços. Os beneficiários podem emitir a autorização para retirada de absorventes de forma digital, tornando o processo mais ágil e acessível.