Os lanches brasileiros têm ganhado destaque internacional, com uma nova pesquisa do Taste Atlas revelando os sete melhores preparos do país. Esses lanchinhos, que fazem parte da cultura alimentar nacional, são frequentemente encontrados em feiras, botecos e cozinhas familiares.

Pão de queijo

O Pão de Queijo é um lanche muito apreciado no Brasil, especialmente em Minas Gerais. Este preparo é conhecido por sua versatilidade e sabor. A receita do professor Vitor Skif Brito destaca a utilização de queijos meia cura e parmesão, resultando em uma massa leve e saborosa.

Coxinha

A Coxinha é um dos salgados mais famosos do Brasil, frequentemente encontrada em padarias e festas. A versão da Bella Paulista é elogiada pela combinação de uma massa leve com um recheio cremoso de frango desfiado e catupiry.

Pastel de feira

O Pastel de Feira é um símbolo da comida de rua no Brasil, popularizado ao longo do século 20. A chef Ana Luiza Trajano, do Instituto Brasil a Gosto, oferece uma receita que promete uma massa leve e crocante, ideal para diferentes recheios.

Acarajé

O Acarajé é um bolinho frito no azeite de dendê, muito apreciado na Bahia. Este prato não é apenas saboroso, mas também carrega um forte valor cultural. A receita do Rota do Acarajé segue a tradição, utilizando feijão-fradinho e servindo o bolinho com molho de pimenta.

Arrumadinho

O Arrumadinho é um prato tradicional da culinária recifense, conhecido por sua simplicidade e sabor. A versão do chef Carlos Ribeiro, da Casa Mocca, combina feijão de corda, charque e farinha, criando uma refeição completa.

Rabanada

A Rabanada é uma sobremesa clássica, ideal para reaproveitar o pão amanhecido. A receita da chef Taila Cerqueira destaca o uso generoso de manteiga durante a fritura, resultando em uma casquinha crocante.

Pamonha

A Pamonha é um doce tradicional feito à base de milho, muito popular em diversas regiões do Brasil. A versão da chef Aline Chermoula simplifica o processo, utilizando poucos ingredientes e um passo a passo acessível.