Em dados divulgados recentemente, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) revelou qual é a cidade mais fria do Nordeste. Esse posto continua sendo ocupado por Vitória da Conquista, que não carrega a alcunha de “Suíça Baiana” por acaso.

Top-3 do Inmet

De acordo com o levantamento, o Top-3 é composto inteiramente por cidades baianas. Vitória da Conquista lidera a lista, com uma temperatura mínima de 16,3°C. O pódio é completado por Lençois, na Chapada Diamantina, com 17,1°C, e Barreiras, no Extremo Oeste, com 17,4°C.

Créditos: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Por mais incrível que pareça, as cidades mais frias do Nordeste podem registrar temperaturas baixas, inclusive no verão. Vitória é o maior exemplo disso, pois é conhecidamente um dos municípios mais frios da região, vira e mexe registrando temperaturas na casa dos 5 °C no inverno e 13,4 °C no verão.

Em julho de 2025, por exemplo, a cidade atingiu 6,5 ºC, a terceira menor temperatura registrada desde 1976 – foi só naquele ano que os dados climáticos começaram a ser coletados pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Vitória da Conquista lembra a Suíça em outras coisas

Não é só em relação a temperatura que a cidade baiana lembra o país europeu. O mesmo pode ser dito a respeito dos índices de segurança e qualidade de vida de Vitória, que também podem ser colocados em perspectiva com os suíços.

Vitória da Conquista se consolidou em 2025 como um dos municípios com os melhores números desses marcadores. Por essa razão, é frequentemente destacada como a mais segura cidade com mais de 100 mil habitantes do estado. Sem dúvidas, um feito para se orgulhar e exibir como troféu, fazendo inveja em muitas cidades grandes do país.