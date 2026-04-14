Uma rede de atacarejo está prestes a expandir sua presença em Penha, Santa Catarina, com a construção de uma nova unidade da bandeira Komprão. Este empreendimento, que representa um investimento de R$ 15 milhões, será erguido em uma área total de 13,7 mil metros quadrados, localizada entre as ruas Felipe João Anacleto e Nilo Anastácio Vieira, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

O projeto prevê uma unidade com 8,7 mil metros quadrados de área construída, dos quais 5,1 mil metros quadrados serão dedicados à área de vendas. Além disso, a nova loja contará com um estacionamento que terá capacidade para aproximadamente 300 veículos, incluindo 218 vagas para automóveis, 29 para motos e 54 para bicicletas.

O estudo de impacto de vizinhança (EIV) já foi apresentado à prefeitura, indicando que a iniciativa está em conformidade com as normas locais. A construção do atacarejo não apenas diversificará as opções de compra para os consumidores da região, mas também gerará 110 empregos diretos, contribuindo para a economia local.

Esta será a quarta loja do Grupo Koch na cidade, que já conta com duas unidades da bandeira SuperKoch e uma outra do Komprão. A chegada de mais uma loja representa uma ampliação significativa da rede de varejo na área, refletindo a crescente demanda por opções de compra no formato atacarejo.

Expectativas para o futuro do atacarejo

Com a inauguração deste novo atacarejo, o Grupo Koch espera não apenas atender a uma clientela já existente, mas também atrair novos consumidores que buscam preços competitivos e uma variedade de produtos. A bandeira Komprão é conhecida por oferecer um mix diversificado de itens, o que promete ser um diferencial para os moradores de Penha.

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