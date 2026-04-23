O Brasil tem grandes chances de não contar com Estêvão na Copa do Mundo. O meia-atacante do Chelsea sofreu uma lesão mais grave do que se imaginava e é bem provável que fique de fora. Enquanto isso, a Espanha vive um drama parecido em relação ao seu maior craque: Lamine Yamal.

A exemplo do brasileiro, o atacante espanhol se machucou em partida recente do Barcelona e virou preocupação. A lesão do camisa 10 aconteceu na cobrança do pênalti que garantiu a vitória do time catalão sobre o Celta de Vigo, por 1 a 0, pela LaLiga. Assim que finalizou, ele já sentiu a coxa e caiu no gramado.

Em comunicado oficial, o Barça informou que Yamal sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, mais precisamente no bíceps femoral. O menino prodígio fará um tratamento conservador e, por isso, ficará de fora do restante da temporada. Mas, de acordo com a projeção, ele deve estar apto para disputar o Mundial.

Créditos: Instagram/Lamine Yamal

É o que os espanhóis esperam que aconteça de fato. Considerado o melhor jogador jovem do mundo, Lamine já é uma realidade. O garoto de 18 anos de idade é a grande esperança da Fúria voltar a conquistar o torneio mais importante do planeta, algo que só ocorreu uma vez na história, em 2010, na África do Sul.

Estêvão corre sério risco de ficar fora da Copa

Se antes as notícias não preocupavam tanto e apontavam para a presença da cria do Palmeiras no Mundial, as atualizações caíram como baldes de água fria. Agora, o cenário mais plausível diz que as chances são mínimas.

Estêvão sofreu uma lesão de grau quatro no músculo posterior da coxa direita. Esse tipo de problema requer cirurgia para uma recuperação completa – entre quatro e seis meses -, o que definitivamente o tiraria do torneio no meio do ano.

A alternativa é por um tratamento mais conservador, que não garante a recuperação física e atlética a menos de dois meses para a Copa. A CBF tem tratado do assunto junto ao departamento médico do Chelsea visando encontrar o melhor caminho.