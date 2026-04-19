Um parque localizado no Oeste do Paraná, é um dos destinos turísticos mais icônicos do Brasil e recentemente destacou-se ao ser classificado como o terceiro mais popular do mundo.

Essa unidade de conservação abriga as famosas Cataratas do Iguaçu, que são reconhecidas como uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo. O parque faz fronteira com a Argentina, especificamente com a província de Missiones, e é o único representante brasileiro em um ranking que inclui apenas Patrimônios Naturais Mundiais.

Reconhecimento internacional

O ranking foi elaborado pela TUI Musement, uma empresa de turismo com sede na Alemanha, que atende a milhões de clientes globalmente. O Parque Nacional do Iguaçu ficou atrás apenas do Plitvice Lakes National Park, na Croácia, e do Parque Nacional do Iguazú, na Argentina.

Para compor esse ranking, foram considerados dados de avaliações de visitantes e turistas, sendo que o Parque Nacional do Iguaçu alcançou quase 70 mil avaliações no Google, com uma média de 4,8 estrelas em 5. Esse alto índice de satisfação demonstra a qualidade da experiência oferecida pelo parque e reforça sua importância no turismo.

Irapuan Cortes, diretor presidente do Viaje Paraná, comentou que esses rankings são indicadores valiosos do que os turistas estão buscando. O Parque Nacional do Iguaçu protege uma vasta área de 185 mil hectares de Mata Atlântica, um dos últimos remanescentes desse bioma no planeta.

A administração do parque é realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pela Urbia Cataratas. Em 2025, o parque foi eleito o principal atrativo do Brasil e da América do Sul pela plataforma de viagens TripAdvisor, recebendo mais de 2 milhões de visitantes naquele ano.

Além das Cataratas, o município de Foz do Iguaçu oferece diversas atividades que permitem aos visitantes explorar esse Patrimônio Natural Mundial. Entre as opções estão o Parque das Aves, trilhas demarcadas e o Iguassu Secret Falls.