Ativo no mercado da bola, o Palmeiras fechou compromisso com zagueiro para os próximos anos e, além disso, estuda a possibilidade de tirar artilheiro de rival da Série A. Embora lidere o Brasileirão, o time paulista atravessa um momento ruim na temporada e precisa se movimentar para mudar esse cenário o quanto antes. Mexer no elenco pode ser a saída.

O defensor em questão é ninguém menos que Gustavo Gómez. Conforme noticiou o portal Uol, o Verdão chegou a um acordo com o estafe do capitão palestrino e as partes assinaram a renovação do contrato até o fim de 2030. O antigo vínculo tinha validade até dezembro de 2027.

Aos 33 anos de idade, o paraguaio está consolidado como um dos maiores ídolos da história do clube e segue sendo a grande referência do plantel atual. Ele chegou a receber algumas propostas do mercado saudita em janelas anteriores, mas o Palestra bateu o pé e não aceitou negociá-lo.

Já o goleador mencionado é o centroavante Carlos Vinícius, que ainda não renovou com o Grêmio e vive um impasse com a agremiação gaúcha. De acordo com informações do jornalista Juan Pablo Méndez, o Alviverde é um dos interessados em contar com o camisa 9 na sequência da jornada.

Créditos: Instagram/Carlos Vinícius

Palmeiras precisa agir se quiser ter Carlos Vinícius

Ainda segundo a fonte, a equipe mais próxima de contratar o atacante gremista neste momento é o Cruz Azul, do México. Os mexicanos têm conversas avançadas com o estafe do jogador e um acerto entre as partes pode ser firmado nas próximas semanas.

O Verde, por sua vez, monitora o cenário e ainda não apresentou proposta. Aliás, não é de hoje que o clube é ligado ao atleta no noticiário. Carlos vestiu a camisa palmeirense nas categorias de base, mas não chegou a atuar pelo profissional.

O contrato com o Imortal vai só até dezembro. Desde que se transferiu para a equipe tricolor, o centroavante marcou 30 gols em 49 jogos.