O questionado Franclim Carvalho passou a ter sua demissão cogitada mais fortemente após a derrota humilhante do Botafogo nesta quinta-feira (13). O time carioca foi goleado por 6 a 1 pelo Cienciano, no Estádio Garcilaso de la Vega, no Peru, e viu sua situação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana ficar praticamente irreversível.

Como não poderia ser diferente, o técnico português foi um dos principais alvos das críticas da torcida após o apito final. Foram muitos os pedidos de demissão para o português de 39 anos de idade, que já vinha sofrendo questionamentos ao longo do trabalho.

Pelo menos por enquanto, a diretoria botafoguense não se posicionou a respeito da saída do profissional, que, até segunda ordem, segue no cargo. Contratado em abril, Franclim assinou vínculo com o Glorioso até o fim de 2027, com multa rescisória de 350 mil euros.

”Não estou aqui a dar recados a ninguém, nem à torcida, nem para ninguém, mas é um dia difícil para nós, todos os botafoguenses, que nos envergonha, obviamente”, declarou o técnico, em entrevista coletiva após o atropelo sofrido no Peru.

Créditos: Vitor Silva/Botafogo

Franclim Carvalho admite cenário complicado

Perguntado sobre a possibilidade de reverter o marcador no Nilton Santos, o comandante alvinegro afirmou que o time não pode entrar em campo pensando no que aconteceu e que a classificação ainda é possível. Contudo, admitiu que a situação é difícil.

“Será um segundo jogo completamente diferente. Nós não podemos estar condicionados pelo resultado deste primeiro jogo. Mas, obviamente, a nossa situação neste momento é muito difícil, face ao que se passou aqui e ao resultado de hoje. Como falou, um resultado volumoso”, avaliou.

Com o revés acachapante na altitude peruana, o Fogão agora precisa de uma vitória por cinco gols de diferença para levar a eliminatória para os pênaltis. Já a classificação direta requer um triunfo por seis gols de vantagem. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (20).