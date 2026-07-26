A Praia do Gravatá, em Navegantes, iniciou uma importante etapa de revitalização com o começo das obras de alargamento da faixa de areia. O local, conhecido por ter uma das menores extensões de areia do litoral do município e por praticamente desaparecer durante a maré alta, começou a receber o primeiro volume de areia que dará início à transformação da orla.

Os trabalhos tiveram início após a chegada da draga Galileo Galilei, embarcação encarregada de transportar o material utilizado na recuperação da praia. A intervenção conta com investimento de R$ 31,5 milhões e faz parte de um projeto voltado à ampliação da faixa de areia e à melhoria da infraestrutura costeira.

A dragagem começou nas proximidades do Rio das Pedras, e avançará até o Molhe do Gravatá. Ao todo, a obra contempla um trecho de aproximadamente 2,3 quilômetros, onde será realizada a recomposição da orla com grandes volumes de areia.

De acordo com a Prefeitura de Navegantes, a expectativa é que os serviços sejam finalizados em cerca de 15 dias. Após esse período, será necessário aguardar a acomodação natural do material depositado para que a nova faixa de areia alcance estabilidade.

Com a conclusão do projeto, a Praia do Gravatá deverá passar dos atuais trechos estreitos para uma largura aproximada de 70 metros. A mudança promete transformar a paisagem do local, oferecer mais espaço para moradores e turistas e reforçar a proteção da orla contra os efeitos da erosão costeira, além de valorizar uma das praias mais conhecidas da cidade.