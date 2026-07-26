Famílias atendidas pelo Bolsa Família em Pernambuco podem receber um reforço mensal na renda por meio do programa estadual Mães de Pernambuco. A iniciativa foi criada para ampliar a proteção social de mulheres em situação de vulnerabilidade. O benefício é pago separadamente do programa federal.

Lançado em março de 2024 como parte da estratégia Pernambuco Sem Fome, o programa concede R$ 300 por família contemplada. O valor é fixo e não varia conforme a quantidade de filhos. O objetivo é atender os lares com maior grau de vulnerabilidade no estado.

Quem pode receber o benefício estadual

Para participar, é preciso morar em Pernambuco e já ser beneficiária do Bolsa Família com o Cadastro Único atualizado. Além disso, a pessoa deve ser responsável familiar. Também é necessário estar grávida, ser mãe ou responsável por uma criança de até seis anos.

Outro requisito é não possuir emprego com vínculo formal ou outra fonte de renda formal. O programa seleciona as 100 mil famílias consideradas mais vulneráveis do estado. Dessa forma, cumprir os critérios não garante automaticamente a inclusão entre os beneficiários.

Os pagamentos são depositados em uma conta Poupança Social Digital da Caixa Econômica Federal. Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. A ferramenta permite realizar transferências, pagamentos e outras operações financeiras sem necessidade de comparecer a uma agência.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Datas de pagamento dos programas

O calendário do Mães de Pernambuco é diferente do utilizado pelo Bolsa Família. Enquanto o benefício federal segue o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), o programa estadual realiza os depósitos sempre no quinto dia útil de cada mês. Neste mês, o pagamento está previsto para a próxima terça-feira, dia 7.

Já o Bolsa Família mantém o cronograma tradicional de repasses conforme o final do NIS. Em julho de 2026, os pagamentos começaram no dia 20 para os beneficiários com NIS final 1. O calendário segue até o dia 31, quando recebem as famílias com NIS terminado em 0.