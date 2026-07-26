O São Paulo fechou contrato de cinco anos com a Ticketmaster, garantindo um aporte de R$ 250 milhões ao caixa do clube. O recurso atua como um adiantamento financeiro e auxiliará a gerir débitos pendentes.

Isso vai incluindo obrigações imediatas com atletas e questões jurídicas junto à Fifa. A parceria substituirá a Total Acesso na comercialização de entradas para todos os eventos no Morumbis, além de assumir o programa de sócios-torcedores.

A mudança impõe o pagamento de multas contratuais pela rescisão antecipada com a empresa anterior. Mas a diretoria apostou na nova estrutura para melhorar a eficiência operacional nas bilheterias.

Mudanças no modelo de gestão: São Paulo

Ofertas de outros grupos foram analisadas durante a reunião. Mas o estatuto vigente impediu avanços com a NewC, que sugeriu um aporte de R$ 500 milhões. A proposta vetada envolveria o direito de superfície do estádio.

Algo que o presidente Harry Massis não detém autorização para ceder conforme as regras internas do Tricolor. O fluxo de caixa disponível agora visa mitigar desafios fiscais severos.

Como o recente impedimento de registrar novos jogadores na Fifa por débitos com a Lazio. A regularização dessas pendências financeiras tornou-se prioridade máxima para a manutenção do elenco e cumprimento das obrigações contratuais com o grupo profissional.

O futuro das promessas reveladas

Paralelamente à reestruturação de receitas, a empresa implementou cortes estratégicos de custos operacionais visando alcançar o equilíbrio financeiro ainda neste semestre. A organização selou o destino de dois atletas formados nas categorias de base que estavam fora dos planos de Dorival Júnior.

O arqueiro Young, de 24 anos, acertou sua transferência em definitivo para o Portimonense. De Portugal, encerrando um vínculo que se aproximava do fim sem renovação. Já o lateral Moreira, que retornou de empréstimo ao Porto.

Seguirá carreira no Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, após não convencer a comissão técnica. Embora as liberações tenham ocorrido sem compensação financeira imediata. O departamento de futebol assegurou a manutenção de 50% dos direitos econômicos do defensor, visando participação em possíveis vendas futuras.

A estratégia de manter fatias dos direitos econômicos projeta ganhos em futuras negociações internacionais dos atletas. O encerramento de vínculos na base e o aporte de R$ 250 milhões ajustam o planejamento financeiro e esportivo do Morumbis nesta temporada.