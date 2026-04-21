Brasileiros e brasileiras que visitam a Itália voltam com uma percepção: a pizza brasileira é diferenciada. A licença poética dos estabelecimentos do Brasil para produzir sabores como estrogonofe e cachorro-quente não são encontrados em outros países. Muito menos onde a comida surgiu.

Esse jeitinho brasileiro de se produzir pizza, hora ou outra, resulta em reconhecimento internacional. Normalmente, porém, nesses casos, a invenção tem um toque maior de elegância e classe. As premiações e rankings mundiais não iriam, por exemplo, conceder uma honraria para um sabor de sushi.

Contudo, quando se coloca cogumelos Paris, vinho branco, alho negro, muçarela, ricota, parmesão e tomilho fresco… A história é outra e foi outra para o chef Guilardo Rocha. Ele apareceu no ranking das melhores pizzas do mundo com a Umbria, que é o nome de uma região da Itália.

“A Umbria é um marco para nossa pizzaria e ainda segue surpreendendo o paladar de muita gente. Nunca pensei que esta receita pudesse cruzar o planeta e ganhar reconhecimento internacional”, comenta o chef que tentou reproduzir o perfil sensorial das trufas negras na receita.

Onde comer uma das melhores pizzas do mundo?

No Brasil, infelizmente, a instituição responsável pelo ranking só escolheu uma opção: a Umbria. Para encontrar, basta visitar a cidade do Rio de Janeiro e, especificamente, a pizzaria Officina Local. Existem duas unidades, ambas na Zona Sul; uma fica em Copacabana e a outra no Botafogo.

A pizza Umbria surgiu no cardápio da Officina Local como um atrativo especial e sazonal. Contudo, os pedidos aumentaram com frequência, os paladares se encantaram e coube ao chef, além do proprietário, aderir o sabor de forma permanente.