A limpeza do box do banheiro pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente quando se trata de manchas brancas difíceis de remover. Um método eficaz e simples é o uso do limão, que, juntamente com bicarbonato de sódio, proporciona uma solução prática e eficiente.

Este truque, que viralizou nas redes sociais, promete eliminar a sujeira sem a necessidade de esfregar. As manchas brancas no box são frequentemente causadas pelo acúmulo de resíduos de sabonete e calcário presente na água. Essa combinação forma uma camada mineralizada que se torna difícil de remover.

O segredo para lidar com essas manchas está na acidez do limão ou do vinagre, que atuam como descalcificantes naturais. O ácido cítrico do limão quebra a estrutura química dos depósitos, enquanto o bicarbonato de sódio, que é alcalino, cria uma reação efervescente que ajuda a soltar a sujeira.

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Preparando a mistura

Para preparar a solução, você vai precisar de 100 ml de suco de limão ou vinagre branco e 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. É importante misturar os ingredientes em um recipiente aberto, pois a reação gera efervescência.

A aplicação deve ser feita imediatamente após o preparo, garantindo que a mistura esteja ativa. Utilize uma esponja macia ou pano de microfibra para espalhar a pasta sobre a superfície do box.

Após aplicar a pasta, é necessário deixá-la agir por 15 a 20 minutos. Esse tempo permite que os componentes químicos atuem na dissolução das manchas. Após o período de espera, basta enxaguar com água quente e, se desejado, usar um limpador de janelas para secar o vidro, garantindo um resultado limpo e sem resíduos.