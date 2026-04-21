Localizada nas Montanhas Zuni, no Novo México, a Caverna de Gelo do Vulcão Bandera é uma das mais intrigantes maravilhas naturais. Com temperaturas que permanecem abaixo de zero, especificamente a -0,6ºC, essa caverna contrasta fortemente com o calor do deserto ao seu redor.

A presença de gelo com até 6 metros de espessura no chão da caverna oferece uma oportunidade única para estudos científicos sobre a interação entre a atividade vulcânica e as condições ambientais.

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Formação geológica da caverna

A Caverna de Gelo se formou dentro de um tubo de lava colapsado, resultado de erupções vulcânicas. Durante uma erupção, a lava flui sob a superfície, e, à medida que a parte superior esfria e solidifica, a lava continua a fluir, criando túneis vazios.

A forma e a natureza porosa das paredes da caverna permitem que o ar frio fique retido, enquanto o calor do exterior é mantido fora, resultando em um ambiente permanentemente gelado. O gelo dentro da caverna é constantemente renovado através do derretimento da neve e da chuva que congelam ao entrar em contato com o piso gelado.

Essa dinâmica permite que a camada de gelo se acumule ao longo de milênios, preservando sua integridade apesar das altas temperaturas externas. A temperatura constante de -0,6ºC garante que o gelo permaneça intacto, criando um ambiente único para a pesquisa científica.

Surpreendentemente, a caverna abriga uma forma de vida: algas árticas. Essas algas prosperam na superfície do gelo, formando uma camada azul-esverdeada que cobre o chão congelado.

A presença dessas algas em condições tão adversas demonstra a resiliência da vida e sua capacidade de adaptação. Esse ecossistema gelado atrai a atenção de cientistas e visitantes, que se interessam por como organismos podem sobreviver em ambientes extremos.