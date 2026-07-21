Um desejo de muitos trabalhadores brasileiros é se aposentar e garantir uma boa aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mas para conseguir ganhar dois salários mínimos, é preciso construir uma média de contribuições próxima ao valor-base atual ao longo da carreira.

Em 2026, o salário mínimo passou a ser de R$ 1.621. Logo, dois salários mínimos correspondem a R$ 3.280 mensais atualmente. Segundo as normas da Previdência Social, o cálculo da aposentadoria considera tanto a média dos salários de contribuição quanto o tempo total recolhido ao sistema.

Na prática, isso significa que, para obter uma aposentadoria maior, é preciso contribuir mais no decorrer da trajetória profissional. Já as contribuições baixas, portanto, reduzem o valor final do benefício. Para quem tem emprego formal, os descontos previdenciários são feitos diretamente na folha de pagamento, seguindo taxas progressivas.

Por isso, é necessário que a remuneração durante esteja no patamar de dois salários mínimos para construir uma aposentadoria equivalente. O INSS considera, desde a reforma da Previdência, a média de todos os salários de contribuição registrados a partir de julho de 1994.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Tempo de contribuição tem impacto no valor final

Vale destacar que, construir uma média salarial de dois salários mínimos não garante, por si só, um benefício no mesmo valor. Considerando as regras atuais, o segurado recebe 60% da média de suas contribuições em um primeiro momento.

Esse percentual é elevado em dois pontos para cada ano trabalhado além do tempo mínimo exigido pela legislação. Ou seja, quanto maior o período de contribuição, maior tende a ser a parcela da média salarial incorporada ao benefício.

O valor da aposentadoria pode ser calculado pelo profissional através de ferramentas disponibilizadas pelo próprio INSS. A consulta ajuda o trabalhador a identificar se os ganhos projetados estão perto da expectativa, permitindo corrigir eventuais lacunas existentes.