O debate sobre o pagamento do 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família tem gerado expectativa e preocupação entre a população. Recentemente, o Governo Federal anunciou a decisão de não implementar essa medida, citando um impacto financeiro significativo estimado em R$ 14 bilhões.

Frente à negativa do 13º salário em nível federal, alguns estados estão buscando alternativas para ajudar as famílias beneficiárias. Um exemplo é Pernambuco, que mantém um pagamento adicional de R$ 150, utilizando recursos próprios para suprir essa demanda no final do ano.

A Paraíba também adotou medidas semelhantes, destinando recursos para apoiar as famílias que dependem do Bolsa Família, demonstrando uma preocupação com a situação financeira dessas pessoas.

Impedimentos do 13º no Bolsa Família

A ideia de implementar um 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família foi proposta pela primeira vez em 2019, mas não se consolidou devido a desafios orçamentários. As tentativas de tornar esse benefício uma realidade nacional enfrentaram limitações fiscais e, em 2024, uma proposta nesse sentido foi arquivada no Senado.

Assim, a possibilidade de um abono anual contínuo para os beneficiários ainda depende de reformas orçamentárias significativas que viabilizem essa iniciativa. Com a impossibilidade do pagamento do 13º salário em âmbito federal, os estados têm buscado soluções alternativas.

Além de Pernambuco, que já implementa um benefício adicional desde 2019, a Paraíba investiu mais de R$ 40 milhões para atender cerca de 650 mil famílias. Essas iniciativas estaduais, embora sejam positivas, ainda enfrentam limitações em seu alcance e na sustentabilidade orçamentária.

Com o 13º salário fora da pauta nacional, a atenção dos beneficiários do Bolsa Família volta-se para os repasses mensais regulares. A prioridade agora é garantir a eficiência e a regularidade desses pagamentos, que são essenciais para a sobrevivência de milhões de famílias.