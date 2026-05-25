A previsão do tempo para Minas Gerais nesta segunda-feira, 25 de maio, aponta queda nas temperaturas e aumento da nebulosidade em várias regiões do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a semana começa com frio, chuva e céu nublado.

A presença de muitas nuvens ao longo do dia contribui para a redução das temperaturas em diferentes municípios mineiros. Os termômetros podem marcar 4°C no Sul de Minas, enquanto a máxima prevista para o Norte do estado chega a 30°C.

A tendência para os próximos dias indica avanço de uma massa de ar polar fria e seca, responsável pela diminuição das temperaturas em várias cidades. O boletim também aponta possibilidade de geada em pontos isolados da Serra da Mantiqueira.

Condições variam entre as regiões

As condições climáticas devem apresentar diferenças conforme cada região do estado. No Centro, Leste e Sul de Minas, a previsão indica muitas nuvens, possibilidade de chuva fraca e ocorrência de rajadas de vento ao longo do dia.

O cenário deve manter o céu entre nublado e parcialmente nublado durante esta segunda-feira. No Norte e nos vales do Jequitinhonha e Mucuri, o tempo permanece instável, com maior chance de chuvas mais volumosas.

Em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, a previsão aponta céu nublado a parcialmente nublado, além de temperaturas amenas. A máxima prevista para a capital mineira não deve ultrapassar 24°C.

A previsão do tempo para Minas Gerais nesta segunda-feira marca o início de uma semana de temperaturas mais baixas em várias regiões. Além da redução do calor em algumas cidades, o avanço da massa de ar polar influencia o comportamento do clima nos próximos dias.

As temperaturas previstas variam conforme a cobertura de nuvens e a atuação do ar frio sobre o estado. Enquanto algumas cidades registram chuva isolada e céu fechado, outras devem ter apenas aumento da nebulosidade ao longo da semana.